Amazon залишився найдорожчим брендом світу

Компанія Amazon посіла перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу третій рік поспіль, при цьому її вартість сягнула рекордних $220,8 млрд.

Про це свідчать результати щорічного дослідження консалтингової фірми Brand Finance, інформує БІЗНЕС.

До рейтингу поточного року потрапили 44 ритейлери, їхня сукупна вартість сягнула майже $800 млрд, що робить сектор третім найдорожчим після технологічного та банківського.

Google перемістився з третього на друге місце, його вартість зросла на 11,9%, до $159,72 млрд. Трійку лідерів замикає Apple, вартість якої скоротилася на 8,5% і становила $140,52 млрд.

На четвертому місці залишилася компанія Microsoft, хоча її вартість знизилася на 2,1% і становила $117,07 млрд. П'яте місце, як і торік, посідає південнокорейська Samsung (+3,5%, $94,49 млрд).

Американський ритейлер Walmart Inc. перемістився з 11-го на восьме місце, увійшовши до топ-10 найдорожчих брендів. Його вартість збільшилася на 14,2%, до $77,52 млрд.

У Китаї найдорожчим брендом володіє банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Він перемістився в рейтингу на шосте місце з восьмого (+1,2%, $80,79 млрд).

Серед європейських компаній найвище (11-те) місце за вартістю бренда займає німецький Mercedes-Benz – його вартість зросла на 7,8%, до $65,04 млрд. У двадцятці більше європейських компаній немає, тоді як представників США загалом 9 із 20, Китаю - 8.

Лідером за показником "сила бренда" залишилася компанія Ferrari. Порівняльна сила бренда враховує інвестиції в маркетинг і рекламу, акціонерний капітал, а також результати діяльності компаній. Із 500 відстежуваних Brand Finance назв лише 12 отримали найвищий рейтинг у цій категорії - "AAA+".

На другому місці розмістився Disney, третє місце посідає WeChat, четверте - Сбербанк, п'яте - Deloitte.

Нагадаємо, Amazon розробляє спосіб оплати долонею.