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Ср., січ.
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Капіталізація Tesla вперше сягнула $100 млрд

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Капіталізація американської компанії Tesla вперше досягла позначки $100 млрд, при збереженні якої протягом декількох місяців СЕО компанії Ілон Маск зможе отримати право на винагороду в розмірі $346 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

Так, на постторгах 21 січня капіталізація компанії склала $100,1 млрд, а ціна однієї акції — $555,1 (22 січня показники знизилися до $98,6 млрд і $547,2).

Видання зазначає, що котирування ростуть на тлі звіту про прибуток в третьому кварталі 2019 року, а також через відкриття заводу в Китаї раніше запланованого терміну та випуск кросовера Model Y.

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Нагадаємо:

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