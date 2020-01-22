Капіталізація Tesla вперше сягнула $100 млрд

Капіталізація американської компанії Tesla вперше досягла позначки $100 млрд, при збереженні якої протягом декількох місяців СЕО компанії Ілон Маск зможе отримати право на винагороду в розмірі $346 млн.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.
Так, на постторгах 21 січня капіталізація компанії склала $100,1 млрд, а ціна однієї акції — $555,1 (22 січня показники знизилися до $98,6 млрд і $547,2).
Видання зазначає, що котирування ростуть на тлі звіту про прибуток в третьому кварталі 2019 року, а також через відкриття заводу в Китаї раніше запланованого терміну та випуск кросовера Model Y.
Нагадаємо:
- Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla, які на початку 2020 року підскочили до позначки $454 за акцію.
- За підсумками торгів 8 січня 2020 року ринкова капіталізація Tesla виросла на 5% і досягла майже $89 млрд.
- На початку січня 2020 року Ілон Маск відкрив новий завод Tesla у Шанхаї.