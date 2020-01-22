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Ср., січ.
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Електрика для промисловості здорожчала на 33% після обмеження імпорту

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Після введення обмеження на імпорт електроенергії, за перші 10 днів січня 2020 року середньозважена ціна на РДН (ринок на добу вперед) збільшилася на 33% в порівнянні з аналогічним періодом грудня і на 11% в порівнянні з груднем в цілому.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на промислову компанію "Інтерпайп".

"Раніше за рахунок імпорту (хоча його обсяг не перевищував кілька відсотків) на новому ринку електроенергії з'явилася конкуренція серед постачальників. Після стрімкого зростання в липні-серпні, ціни на РДН знизилися до справедливого рівня. Крім того, українські постачальники були позбавлені можливості безпідставно завищувати ціни, оскільки споживачі мали можливість вибору постачальника", – пояснюють в компанії.

За оперативними даними "Інтерпайп", за перші 20 днів січня зростання середньозваженої ціни на РДН склало 25%. Також на цьому тлі компанію турбує збільшення тарифів на транспортування електроенергії з 1 січня 2020 року на 33%.

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"Новий ринок електроенергії пропрацював як справжній ринок всього пару місяців. Штучне обмеження конкуренції знову дало можливість виробникам зловживати ринковою владою.

Ми не імпортуємо електроенергію, купуємо її в Україні, але вважаємо за необхідне наявність конкуренції на ринку, в тому числі завдяки й імпорту", – заявив директор з економіки та фінансів "Інтерпайп" Денис Морозов.

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