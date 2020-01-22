Гончарук закликає інвесторів не боятися ризикувати в Україні

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що влада має цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток.

Про це очільник уряду сказав у інтерв'ю у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek, що приурочений до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Багато інвесторів повинні відкрити нову Україну — подібно до того, як колись була відкрита Америка. Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна — прекрасний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток", — заявив Гончарук.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

Він наголосив, що світ сьогодні має розглядати Україну як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.

Крім того, прем’єр назвав три головні стратегії для поліпшення інвестиційного клімату в Україні:

- верховенство права, яке гарантуватиме захист прав інвесторів;

- цікаві інфраструктурні проекти, зокрема і на основі державно-приватного партнерства;

- муніципальні проєкти, де спроможні громади повинні стати реальними агентами змін.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

Прем’єрміністр Олексій Гончарук 22-23 січня братиме участь у роботі форуму. Він проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.