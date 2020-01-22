Зеленський у Давосі зустрінеться з главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський на "полях" Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Про це йдеться у програмі візиту української делегації до Давосу, інформує БІЗНЕС з посиланням на Міністерство фінансів.

Також глава держави планує зустрітися з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill.

Крім того, в рамках форуму відбудеться засідання Національної інвестиційної ради.

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Згідно з програмою візиту, 22 січня Зеленський виступить перед учасниками заходу зі спецільним зверненням.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.