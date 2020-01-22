"Укравтодор" формуватиме інвестпроєкти з компанією Deloitte

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" і консалтингово-аудиторська компанія Deloitte співпрацюватимуть над формуванням інвестиційного портфоліо дорожньої галузі України.

Про це йшлося під час зустрічі голови "Укравтодору" Олександра Кубракова з керівником Світових інфраструктурних проєктів компанії Deloitte Майклом Фліном, повідомляє пресслужба "Укравтодору" у Facebook.

"Налагодження співпраці з бізнесом та міжнародними партнерами – один із пріоритетів Укравтодору. Разом із експертами провідних світових компаній ми плануємо сформувати інвестиційне портфоліо дорожньої галузі України. Наша команда працює над покращенням умов ведення бізнесу у секторі, як для українських, так і для міжнародних компаній, а завдяки залученню додаткового фінансування – ми зможемо пришвидшити процес трансформації українських доріг", — зазначив Кубраков.

За підсумками зустрічі Укравтодор готує список пріоритетних проєктів, які потребують залучення додаткового фінансування. Проєкти будуть презентовані ключовим світовим стейкхолдерам.

Довідка: Deloitte Touche Tohmatsu Limited є однією з провідних компаній, що надає аудиторські та консалтингові послуги у сфері стратегічного управління, операційної діяльності, супроводі реалізації проєктів. Офіси компанії діють у 150 країнах світу.

Українське представництво компанії надає повний спектр послуг по всій території країни у п’яти сферах: аудиторські послуги, консалтинг, корпоративні фінанси, податково-юридичні послуги та управління ризиками.