СЕО "Датагруп" назвав три найперспективніших напрямки "цифрової революції" в Україні

Останні п'ять років для України стали найбільш динамічним періодом у розвитку телекомунікаційної інфраструктури, яка стає драйвером економічного зростання та допомагає діджиталізації економіки.

Про це сказав СЕО "Датагруп" Михайло Шелемба в межах подіумної дискусії "Чи є Україна останнім потужним інфраструктурним майданчиком Європи? Перетворення потенціалу країни в інвестиційні проєкти", яка відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава компанії зазначив, що бачить багато можливостей для росту України в цьому сегменті і виділив три найбільш перспективні напрямки.

Перший – це створення Міністерства цифрової трансформації України, його плани щодо стовідсоткового покриття території України 3G- і 4G-зв'язком і заплановане надання широкосмугового доступу до інтернету всім населеним пунктам до 2023 року.

"Інтернет вже давно став базовою потребою для кожного жителя України. Тому бізнес і держсектор повинні більше працювати разом задля того, аби інтернет з'явився в кожному будинку. При цьому ми наразі не володіємо точною інформацією про реальний рівень проникнення інтернету в країні (орієнтовно – близько 60 %). А тепер уявімо, що 10 мільйонів жителів України живуть без доступу до інтернету, і якщо ми впроваджуємо інтернет в усі населені пункти, то відповідно змінюється і модель ведення бізнесу в цих селах і містечках. При цьому покращується якість життя кожного окремого українця", — сказав Шелемба.

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Друга можливість, на його думку, – це реалізація програми "Безпечне місто", яка неможлива без впровадження сучасних технологій. "Вже зараз ми можемо застосувати міжнародний досвід реалізації таких програм. Але при цьому важливо, щоб Міністерство цифрової трансформації стало єдиним центром з розробки методології впровадження цих технологій. А це, у свою чергу, матиме позитивний вплив на економіку країни в цілому", — зазначив керівник компанії.

Третю можливість для України він бачить у впровадженні електронних сервісів та послуг, таких як онлайн-навчання, електронна медицина, базові курси з цифрової грамотності тощо. "Це великий крок для уряду, який дозволить об'єднати маленькі села та міста в єдиний цифровий простір. Будучи одним із провідних телеком-операторів країни, ми просуваємо ці продукти і програми. Реалізація таких проєктів дозволяє бізнесу разом з містами створювати синергію та спільно змінювати країну на краще", — зауважив Шелемба. При цьому він наголосив, що уряд має приділити особливу увагу кібербезпеці.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.

Довідка:

"Датагруп" – всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому, лідер у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та супутникового зв'язку. Також компанія посідає лідируючі позиції на ринку телекомунікацій для великого бізнесу – 92 % українських банків є клієнтами "Датагруп". Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення та відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft і захист від DDos-атак.