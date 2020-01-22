ALFA Smart Agro розпочинає зимові семінари

З 21 січня по 25 лютого відбудуться зимові навчальні семінари компанії ALFA Smart Agro «Код вашого прибутку»! До участі запрошуються агровиробники та дистриб’ютори.

Програма семінарів включає питання захисту рослин, які сьогодні є найбільш актуальними для агровиробників України:

- захист рослин в складних погодних умовах;

- переваги препаратів з широким вікном застосування;

- інноваційні розробки 2020 року;

- оптимізація витрат на захист рослин та підвищення прибутку агровиробників.

Семінари пройдуть в 15 обласних центрах України за таким розкладом:

21 січня – Житомир

22 січня – Вінниця

28 січня – Київ

30 січня – Хмельницький

4 лютого – Кропивницький

6 лютого – Одеса

7 лютого – Миколаїв

11 лютого – Полтава

12 лютого – Харків

13 лютого – Дніпро

14 лютого – Запоріжжя

18 лютого – Тернопіль

19 лютого – Львів

20 лютого – Луцьк

25 лютого – Чернігів

«Сезон 2019 року не був легким для аграріїв України. Зливи та посуха, заморозки та спека, нові шкідники, резистентні збудники хвороб, важко викорінюванні бур’яни – все це виклики, які ставить перед аграріями сьогодення. Минулий рік показав, що сучасний агробізнес вимагає нових рішень. І одним з цих рішень є застосування інноваційних засобів захисту рослин, які демонструють високу ефективність за різних погодних умов», – сказав Олег Дерменко, керівник напряму продуктового маркетингу ALFA Smart Agro.

Особливу увагу на семінарі буде приділено інноваційним препаратам ALFA Smart Agro, які вийдуть на ринок у 2020 році. А саме:

- Корвізар М – трикомпонентний фунгіцид для захисту зернових культур;

- Сігур – трикомпонентний гербіцид для захисту кукурудзи;

- Артіс Плюс – трикомпонентний системний фунгіцид для захисту соняшнику;

- Сінтак – інсектоакарицид для захисту сої;

- Астаміл – базовий післясходовий гербіцид для захисту кукурудзи.

«Цього року ми презентуємо 5 новинок, які допоможуть ефективно справитися із актуальними проблемами агровиробників та оптимізувати витрати на захист культур. Адже сьогодні перед аграріями стоїть завдання не просто збільшити урожайність культури, а збільшити рентабельність виробництва. Високі прибутки отримують ті, хто постійно розвивається та вдосконалює технології», – акцентував Олег Дерменко.

Участь у семінарах ALFA Smart Agro безкоштовна. Для отримання запрошення на семінар та детальної інформації про час та місце його проведення, зверніться до регіонального представника компанії у вашій області або за номером:

+38 (050) 315-27-64

менеджер зі зв’язків з громадськістю

Надія Осауленко

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