ALFA Smart Agro розпочинає зимові семінари

З 21 січня по 25 лютого відбудуться зимові навчальні семінари компанії ALFA Smart Agro «Код вашого прибутку»! До участі запрошуються агровиробники та дистриб’ютори.
Програма семінарів включає питання захисту рослин, які сьогодні є найбільш актуальними для агровиробників України:
- захист рослин в складних погодних умовах;
- переваги препаратів з широким вікном застосування;
- інноваційні розробки 2020 року;
- оптимізація витрат на захист рослин та підвищення прибутку агровиробників.
Семінари пройдуть в 15 обласних центрах України за таким розкладом:
21 січня – Житомир
22 січня – Вінниця
28 січня – Київ
30 січня – Хмельницький
4 лютого – Кропивницький
6 лютого – Одеса
7 лютого – Миколаїв
11 лютого – Полтава
12 лютого – Харків
13 лютого – Дніпро
14 лютого – Запоріжжя
18 лютого – Тернопіль
19 лютого – Львів
20 лютого – Луцьк
25 лютого – Чернігів
«Сезон 2019 року не був легким для аграріїв України. Зливи та посуха, заморозки та спека, нові шкідники, резистентні збудники хвороб, важко викорінюванні бур’яни – все це виклики, які ставить перед аграріями сьогодення. Минулий рік показав, що сучасний агробізнес вимагає нових рішень. І одним з цих рішень є застосування інноваційних засобів захисту рослин, які демонструють високу ефективність за різних погодних умов», – сказав Олег Дерменко, керівник напряму продуктового маркетингу ALFA Smart Agro.
Особливу увагу на семінарі буде приділено інноваційним препаратам ALFA Smart Agro, які вийдуть на ринок у 2020 році. А саме:
- Корвізар М – трикомпонентний фунгіцид для захисту зернових культур;
- Сігур – трикомпонентний гербіцид для захисту кукурудзи;
- Артіс Плюс – трикомпонентний системний фунгіцид для захисту соняшнику;
- Сінтак – інсектоакарицид для захисту сої;
- Астаміл – базовий післясходовий гербіцид для захисту кукурудзи.
«Цього року ми презентуємо 5 новинок, які допоможуть ефективно справитися із актуальними проблемами агровиробників та оптимізувати витрати на захист культур. Адже сьогодні перед аграріями стоїть завдання не просто збільшити урожайність культури, а збільшити рентабельність виробництва. Високі прибутки отримують ті, хто постійно розвивається та вдосконалює технології», – акцентував Олег Дерменко.
Участь у семінарах ALFA Smart Agro безкоштовна. Для отримання запрошення на семінар та детальної інформації про час та місце його проведення, зверніться до регіонального представника компанії у вашій області або за номером:
+38 (050) 315-27-64
менеджер зі зв’язків з громадськістю
Надія Осауленко
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