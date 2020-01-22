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Ср., січ.
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До Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок 

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Український фонд стартапів отримав більше ніж 300 заявок на отримання грантів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проєкт перед Конкурсною комісією", – йдеться в повідомленні.

Перший презентаційний день (Pitch Day) в рамках грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня.

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У міністерстві зазначають, що оцінювати проєкти будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт та стратегія. Найкращі стартапи зможуть отримати грантове фінансування від Українського фонду стартапів — $25 тис.  на підготовчому (pre-seed) та $50 тис. на початковому (seed) етапі.

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Нагадаємо:

  • 11 липня 2019 року розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн. Розмір гранту для одного проєкту може досягати $75 тис. 
  • 2 грудня Український фонд стартапів почав приймати заявки від стартаперів на фінасування.
Український фонд стартапів заявки