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Ср., січ.
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Україна за 3-5 років залучить $2,2 млрд інвестицій — президент CEO Club Ukraine

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Засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук переконаний, що впродовж наступних 3-5 років Україна зможе залучити 2,2 млрд доларів інвестицій.

Таку думку він висловив під час панельної дискусії "Ukraine and the EU: Strength through Economic Partnership", яка відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Вважаємо, що раніше наша країна, будучи молодою державою та маючи величезний потенціал, була недооцінена світовим бізнесом. Україна матиме 2,2 млрд інвестицій впродовж наступних 3-5 років", — написав президент СEO Club на своїй сторінці у Facebook.

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У свою чергу, керівник управління Національної інвестиційної ради України Ольга Магалецька під час дискусії повідомила, що частка експорту України до країн ЄС складає 42% від загального показника станом на 2019 року. "Тож ЄС є найбільш цільовим ринком для України. В той час, як експорт до країн СНД, зокрема до Росії, різко зменшується", — сказала вона.

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Фото: Sergey Gaydaychuk/Facebook

Нагадаємо:

Сергій Гайдайчук CEO Club Ukraine Давос 2020 залучення інвестицій