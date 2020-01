Україна за 3-5 років залучить $2,2 млрд інвестицій — президент CEO Club Ukraine

Таку думку він висловив під час панельної дискусії "Ukraine and the EU: Strength through Economic Partnership", яка відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Вважаємо, що раніше наша країна, будучи молодою державою та маючи величезний потенціал, була недооцінена світовим бізнесом. Україна матиме 2,2 млрд інвестицій впродовж наступних 3-5 років", — написав президент СEO Club на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу, керівник управління Національної інвестиційної ради України Ольга Магалецька під час дискусії повідомила, що частка експорту України до країн ЄС складає 42% від загального показника станом на 2019 року. "Тож ЄС є найбільш цільовим ринком для України. В той час, як експорт до країн СНД, зокрема до Росії, різко зменшується", — сказала вона.

Фото: Sergey Gaydaychuk/Facebook

