Україна за 3-5 років залучить $2,2 млрд інвестицій — президент CEO Club Ukraine

Засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук переконаний, що впродовж наступних 3-5 років Україна зможе залучити 2,2 млрд доларів інвестицій.
Таку думку він висловив під час панельної дискусії "Ukraine and the EU: Strength through Economic Partnership", яка відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС.
"Вважаємо, що раніше наша країна, будучи молодою державою та маючи величезний потенціал, була недооцінена світовим бізнесом. Україна матиме 2,2 млрд інвестицій впродовж наступних 3-5 років", — написав президент СEO Club на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також:
Про Давос без шапок, політики та канабісу
У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)
У свою чергу, керівник управління Національної інвестиційної ради України Ольга Магалецька під час дискусії повідомила, що частка експорту України до країн ЄС складає 42% від загального показника станом на 2019 року. "Тож ЄС є найбільш цільовим ринком для України. В той час, як експорт до країн СНД, зокрема до Росії, різко зменшується", — сказала вона.
Фото: Sergey Gaydaychuk/Facebook
Нагадаємо:
- 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.
- У Давосі затримали двох російських шпигунів, яких підозрюють у підготовці замаху на керівника фонду Hermitage Capital Білла Браудера.