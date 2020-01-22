Уряд ініціює перегляд зарплат топменеджерів держкомпаній

Прем'єрміністр Олексій Гончарук доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства переглянути заробітні плати топменеджерів і членів наглядових рад державних компаній.

Про це він сказав під час наради з керівниками держпідприємств і державних банків, інформує БІЗНЕС із посиланням на Telegram-канал глави уряду.

Гончарук наголосив, що оплата праці повинна бути конкурентною і справедливою.

"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", — написав Гончарук.

Відповідне доручення він дав після нещодавньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, який зажадав надати йому нову концепцію формування зарплат в міністерствах і відомствах.

Зокрема, глава держави доручив Гончаруку врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК "Нафтогаз України", передбаченими за отримання компенсацій від "Газпрому".