Державні конюшні та свиноферми віддадуть у приватний сектор

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств, передає БІЗНЕС із посиланням на Facebook прем'єра.

"Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їхній продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції".

Гончарук також наголосив, що Фонд державного майна має "вибудовувати способи залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни".

Нагадаємо, в Україні з`явилися перші біоенергетичні ферми.