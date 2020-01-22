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Ср., січ.
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Державні конюшні та свиноферми віддадуть у приватний сектор

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Непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств, передає БІЗНЕС із посиланням на Facebook прем'єра.

 "Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їхній продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції".

Гончарук також наголосив, що Фонд державного майна має "вибудовувати способи залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни".

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Нагадаємо, в Україні з`явилися перші біоенергетичні ферми.

Олексій Гончарук Державні конюшні