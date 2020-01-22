Європейский інвестбанк назвав Україну важливим партнером

Про це сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі генеральний директор EIB, начальник відділу кредитних операцій банку Жан-Крістоф Лалу, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"З перспективи ЄС, Україна є абсолютно важливим партнером, що виправдовує додаткові зусилля останніх років. У період між 2014 і 2017 ми подвоїли наш ритм інвестування", – заявив Лалу.

За його словами, банк планує ближчими роками позичати по 500-600 млн євро щорічно державному сектору для інвестицій у відновлювану енергетику та енергоефективність. Крім того, будуть продовжені інвестиції в муніципальну інфраструктуру, в основному на сході країни. Також будуть продовжені програми для місцевих малих і середніх підприємств у регіонах у рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Окрім того, разом з іншими міжнародними фінансовими інституціями EIB має намір підтримати кілька проєктів на ринку державно-приватного підприємства (PPP), який народжується в Україні.

"Наразі портфоліо бізнесу EIB в Україні становить близько 6 млрд євро фінансування у зобов'язаннях, яких орієнтовно одна третина вже надана", – розповів Лалу.

Зі згаданих 6 млрд 2/3 йдуть у державний сектор (зокрема, інфраструктура та енергетика) та 1/3 – у приватний, у тому числі, банківський.

Лалу зауважив, що банк активно намагається прискорити спрямування грошей, про які вже домовлено кілька років тому. Фінансист також зауважив, що в Україні відбувається багато позитивних змін, які не завжди видно ззовні.

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Він наголосив, що, якщо з точки зору багатьох геополітичне розташування України є надзвичайно важливим як буферної зони між ЄС і рештою його сусідів, для EIB "Україна насправді, передусім, це – частина родини з точки зору торгів". У Банку Україну бачать як дуже великого торгового партнера. "Ми не бачимо Україну як хаб, з якого можна працювати, просуватися далі, ми бачимо Україну скоріше як частину внутрішнього блоку", – сказав банкір.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.

Довідка: Всесвітній економічний форум — це швейцарська неурядова організація, яка щорічно проводить зустрічі в Давосі. Перша така зустріч відбулася в 1971 році. Цього року вона триватиме з 21 по 24 січня. Форум-2020 присвячений темам соціальної нерівності і зміні клімату.