JP Morgan очікує зниження облікової ставки до 7,5% річних до кінця року

Аналітики американського інвестбанку JP Morgan очікують, що до кінця 2020 року облікова ставка Нацбанку знизиться до 7,5% річних порівняно з нинішніми 13,5%.

Про це йдеться у січневому дослідженні Global Emerging Markets Research, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом, зокрема, у січні облікова ставка знизиться до 11 %, у березні — до 10%. "Ставка станом на кінець 2020 року, ймовірно, буде всього лише 7,5% річних порівняно з нинішніми 13,5%", — зазначають аналітики.

У JP Morgan також вважають, що можливості для подальшого зміцнення курсу гривні обмежені, оскільки НБУ продовжує відновлювати валютні резерви.

"Крім того, ми також вважаємо валюту переоціненою", — кажуть аналітики. За їх оцінками, гривня переоцінена на 34%.

У 2020 році, як і раніше, очікується зростання економіки на 3,8% ВВП.

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