JP Morgan очікує зниження облікової ставки до 7,5% річних до кінця року

Аналітики американського інвестбанку JP Morgan очікують, що до кінця 2020 року облікова ставка Нацбанку знизиться до 7,5% річних порівняно з нинішніми 13,5%.
Про це йдеться у січневому дослідженні Global Emerging Markets Research, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з прогнозом, зокрема, у січні облікова ставка знизиться до 11 %, у березні — до 10%. "Ставка станом на кінець 2020 року, ймовірно, буде всього лише 7,5% річних порівняно з нинішніми 13,5%", — зазначають аналітики.
У JP Morgan також вважають, що можливості для подальшого зміцнення курсу гривні обмежені, оскільки НБУ продовжує відновлювати валютні резерви.
"Крім того, ми також вважаємо валюту переоціненою", — кажуть аналітики. За їх оцінками, гривня переоцінена на 34%.
У 2020 році, як і раніше, очікується зростання економіки на 3,8% ВВП.
Нагадаємо:
- У листопаді 2019 року JP Morgan погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 4,3% до 4% ВВП.
- 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки НБУ.
- Глава Нацбанку Яків Смолій допустив подальше зниження облікової ставки у 2020 році до 8%.