У Києві обшукують магазини відомої взуттєвої мережі

У Києві правоохоронці проводять обшуки у магазинах відомої торговельної мережі через продаж фальсифікату.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За версією слідства, через вказану торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

"Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України", — повідомили в поліції.

Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Слідчі дії наразі тривають.

За даними "Української правди", йдеться про мережу "Конфіскат".