Україна може стати найшвидкозростаючою економікою Європи — глава АТП

Україна здатна стати однією з найбільш швидкозростаючих економік в Європі, якщо рухатиметься у напрямку досягнення 40% ВВП на рік.

Про це заявив президент Американської торгівельної палати (АТП) Андрій Гундер у інтерв`ю виданню Newsweek, інформує БІЗНЕС.

"В Україні є молодий, пристрасний та динамічний уряд, який вносить зміни. Ми спостерігаємо відчутні зміни. Історія робиться тут, в Україні, і для бізнесу це захоплююча перспектива стати свідком і брати участь у цьому моменті. Якщо ми продовжуватимемо прогресувати у напрямку досягнення 40-відсоткового зростання ВВП, це може бути найбільш швидкозростаючою економікою Європи протягом найближчих років", — сказав Гундер, відповідаючи на питання, яке ключове послання він би передав учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі щодо України.

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При цьому серед найважливіших завдань, які має виконати Україна, він назвав забезпечення верховенства права, незалежності Національної банку та макроекономічної стабільності, зокрема через продовження програми МВФ.

"Програма МВФ є ключовою не тільки завдяки самому фінансуванню, але й за сигналами, які вона дає інвесторам і компаніям про стабільність ринку", — наголосив Гундер.

Також проблемним він назвав питання інфраструктури. "Залізничні дороги не в змозі перемістити товари за напрямком, яким би хотів бізнес. Для того, щоб потрапити з полів на світовий ринок, вам потрібна хороша інфраструктура. Наприклад, якщо ви подивитесь на карту України, то через центр країни проходить велика річка, яка може бути артерією для бізнесу та торгівлі...Вплив лише цього [фактору] був би суттєвим", — вважає Гундер.

Говорячи про гучний політичний скандал, що спалахнув наприкінці 2019 року між Україною та США, глава Американської торгової палати зауважив, що ЗМІ переважно зосереджуються на політичній складовій.

"В даний час в США приділяється величезна увага Україні, але, в першу чергу, вона зосереджена на політичних питаннях. Ми повинні отримати вигоду з цього, подолавши шум і наголосивши, що дійсно відбувається для бізнесу на місцях", — зазначив Гундер.

Тому він закликає більше слухати представників тих компаній, які працюють в Україні, про їхні історії ведення бізнесу. Так, за даними Гундера, 82% членів АТП планують розширити свій бізнес в Україні, 81% побачили зростання своїх доходів минулого року, а 88% прогнозують збільшення доходів у 2020 році.

"У нас є багатомільярдні компанії, які працюють на місцях, і Україна перебуває на радарі багатьох інших з точки зору зростання ринку та доходів. Це не завжди підхоплюється засобами масової інформації, яка зосереджується більше на політичній складовій", — підсумував очільник АТП.

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