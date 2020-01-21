До 2050 року Україна на 70% збільшить використання "зеленої" енергії 

Міністерство енергетики та захисту довкілля презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Євроітеграційний портал.

Концепція враховує трансформацію підходів до розвитку енергетики в світі та особливу увагу до проблем боротьби зі зміною клімату.

Документ містить заплановані кроки для сталого розвитку енергетичного сектору та виконання зобов’язань України в рамках Паризької угоди, підписаної у 2015 році. Основна ціль – зменшення обсягу викидів парникових газів і поступовий перехід до кліматично нейтральної економіки України у 2070 році.

Зокрема в Концепції зазначено, що до 2050 року використання відновлюваних джерел енергії в Україні збільшиться на 70%. Значну частину (до 15%) має складати виробництво електроенергії за рахунок дахових сонячних електростанцій в домогосподарствах та бізнесі.

Нагадаємо, за минулий рік потужність відновлюваної електроенергетики в Україні збільшилася втричі – до 6,8 ГВт. Тепер Україна може щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.

У 2019 році близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.