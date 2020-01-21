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Ср., січ.
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До 2050 року Україна на 70% збільшить використання "зеленої" енергії 

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Міністерство енергетики та захисту довкілля презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Євроітеграційний портал.

 Концепція враховує трансформацію підходів до розвитку енергетики в світі та особливу увагу до проблем боротьби зі зміною клімату.

Документ містить заплановані кроки для сталого розвитку енергетичного сектору та виконання зобов’язань України в рамках Паризької угоди, підписаної у 2015 році. Основна ціль – зменшення обсягу викидів парникових газів і поступовий перехід до кліматично нейтральної економіки України у 2070 році.

Зокрема в Концепції зазначено, що до 2050 року використання відновлюваних джерел енергії в Україні збільшиться на 70%. Значну частину (до 15%) має складати виробництво електроенергії за рахунок дахових сонячних електростанцій в домогосподарствах та бізнесі.

Нагадаємо, за минулий рік потужність відновлюваної електроенергетики в Україні збільшилася втричі – до 6,8 ГВт. Тепер Україна може щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.

У 2019 році близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.

Україна зелена енергетика