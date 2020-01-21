Україна відмовилася від митного союзу з ЄС

Україна більш не претендує на створення митного союзу з ЄС, проте розраховує на спрощення митних процедур.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік", інформує БІЗНЕС із посланням на "Європейську правду".

Він також озвучив ключові пріоритети, які Україна буде відстоювати під час засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня.

Серед цих пріоритетів він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло".

"Окрім цього, на порядку денному – долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі сектори, а також актуалізація умов торгівлі", – сказав віцепрем’єр.

Він додав, що у 2019 році Україна мала 32 товарні позиції, за якими європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. "Те ж саме – у 2018 році. Роком раніше таких позицій було 26. Це означає, що нам вже затісно в цих умовах", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 367-ІХ щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Цей документ є останнім пунктом із законодавчого "домашнього завдання" для початку переговорів про отримання Україною так званого "промислового безвізу".

Довідка: Митний союз – форма економічної інтеграції, коли дві або кілька держав утворюють спільну митну територію з єдиним зовнішнім митним тарифом.