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Ср., січ.
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Німці планують збудувати ВЕС на Івано-Франківщині

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Німецька компанія FEFA планує звести шість вітряків потужністю 20-26 МВт у селі Прибилів, що в Івано-Франківській області.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Івано-Франківської ОДА Дмитро Романюк за результатами зустрічі з німецькими інвесторами, інформує БІЗНЕС.

"Наразі розпочинають досліджувати у цій місцевості вітропотенціал та спостерігатимуть за змінами в українському законодавстві щодо відновлюваної енергетики. Якщо дослідження вітропотенціалу покажуть задовільні результати, у 2021 році зводитимуть вітряки", — поінформував Романюк.

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Він додав, що FEFA  — це сімейне підприємство, яке з 1996 року працює у сфері відновлювальної енергетики та вже встановило вітропарки сумарною потужністю більше 350 МВт.

Нагадаємо, Україна посіла п'яте місце у рейтингу країн, які встановили найбільшу кількість вітроелектростанцій на суші за першу половину 2019 року.

альтернативна енергетика вітряки