В ЄС закликають захистити малих фермерів після відкриття ринку землі в Україні

Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні, але наголошує на необхідності захисту прав малих фермерів.
Про це заявив новий посол Європейської комісії в Україні Матті Маасікас, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на hromadske.
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"Ми не сліпі та глухі щодо побоювань, які є в українському суспільстві. ЄС підтримує ціль даної реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1 чи 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. І стурбованість щодо цього закономірна і виправдана", — наголосив Матті Маасікас.
Він додав, що дуже важливою у цьому контексті залишається судова реформа, успішна реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.
"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими чи фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від працюючої системи правосуддя. Так що все це треба робити паралельно (земельну і судову реформи, — ред.)", — наголосив дипломат.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.