В ЄС закликають захистити малих фермерів після відкриття ринку землі в Україні

Про це заявив новий посол Європейської комісії в Україні Матті Маасікас, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на hromadske.

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"Ми не сліпі та глухі щодо побоювань, які є в українському суспільстві. ЄС підтримує ціль даної реформи, адже це вивільнить такий потенціал для вашої економіки. Згідно з підрахунками Світового банку, йдеться про 1 чи 1,5% ВВП країни. Але потрібні запобіжники для захисту малих фермерів. Це дуже важливо. І стурбованість щодо цього закономірна і виправдана", — наголосив Матті Маасікас.

Він додав, що дуже важливою у цьому контексті залишається судова реформа, успішна реалізація якої дозволить уникнути зловживань після відкриття ринку землі.

"Чи будуть дотримуватися обмежень? Чи не спробують певні впливові особи під чужими чи фальшивими іменами, використовуючи підставні компанії, скупити багато землі? Це те, що залежить від працюючої системи правосуддя. Так що все це треба робити паралельно (земельну і судову реформи, — ред.)", — наголосив дипломат.

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