У Казахстані 1,2 млн бізнесменів на три роки звільнили від сплати податків

З початку 2020 року мікро- і малий бізнес Казахстану звільнили від сплати податків на доходи на три роки, до 1 січня 2023 року.

Відповідний закон підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв, інформує БІЗНЕС із посиланням на Dknews.kz.

За даними Мінекономіки, це робиться для полегшення податкового навантаження на підприємців.

Відповідно до закону, мікробізнес — це індивідуальні підприємці з кількістю працівників до 15 осіб і з річним доходів до 79 млн тенге, малий бізнес — це індивідуальні підприємці і юридичні особи з кількістю працівників до 100 людей і з річним доходом до 795 млн тенге.

Податком на дохід є корпоративний прибутковий податок для юридичних осіб, індивідуальний прибутковий податок для індивідуальних підприємців, єдиний земельний податок для селянських або фермерських господарств, а також соціальний податок для підприємців, що здійснюють діяльність в спеціальних податкових режимах (СПР) на основі спрощеної декларації. Всі інші податки і платежі будуть сплачуватися при виникненні зобов'язань.

Звзначається, що звільнення від сплати податків поширюється на 1,2 млн суб'єктів мікро- та малого підприємництва. Це дозволить бізнесу за три роки заощадити більше 380 млрд тенге, направити вивільнені кошти на розвиток своєї діяльності.

Разом з цим, "податкові канікули" не поширюються на платників податків, які здійснюють:

1) діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2) виробництво та (або) оптову реалізацію підакцизної продукції;

3) зберігання зерна на хлібоприймальних пунктах;

4) проведення лотерей;

5) діяльність у сфері грального бізнесу;

6) діяльність, пов'язану з обігом радіоактивних матеріалів;

7) банківську діяльність (або окремі види банківських операцій) і діяльність на страховому ринку (крім діяльності страхового агента);

8) аудиторську діяльність;

9) професійну діяльність на ринку цінних паперів;

10) діяльність кредитних бюро;

11) охоронну діяльність;

12) діяльність, пов'язану з оборотом цивільної й службової зброї і патронів до нього;

13) діяльність у сфері надрокористування;

14) реалізацію корисних копалин, в тому числі діяльність трейдерів, діяльність по реалізації вугілля, нафти;

15) роздрібну реалізацію окремих видів нафтопродуктів бензину, дизельного палива і мазуту;

16) зовнішньоекономічну діяльність.