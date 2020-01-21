Зеленський погодив виділення 2 млрд грн малому бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення 2 млрд грн на підтримку малого бізнесу в Україні.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, інформує БІЗНЕС.

Документом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Також зазначається, що у 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.

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В Офісі президента зазначили, що програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.

"Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу", – пояснили в Офісі.

Також підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави.

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