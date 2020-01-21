Компанія Коломойського віддасть НБУ нерухомості на понад 100 млн

Господарський суд Львіської області у повному обсязі задовольнив позов Національного банку України про стягнення з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов'язаного з ексвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським нерухомості, вартість якої перевищує 100 млн грн.

Про це йдеться у рішенні суду, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Зазначена компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис кв. м і вартістю більше 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався Приватбанку до націоналізації. Оскільки ПАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя "ПриватБанку", Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додають, що суди уже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 млрд грн.

Нагадаємо, у 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав "ПриватБанку" упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами. На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо "ПриватБанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.