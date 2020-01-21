В уряді заперечують розподіл Мінекоенерго на два міністерства

Кабінет міністрів не планує розділяти Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два міністерства.

Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель, передає БІЗНЕС із посиланням на LIGA.net.

"Ні президент, ні прем'єр не говорили про поділ міністерства. У мене була розмова з главою фракції [Давидом Арахамією, главою фракції "Слуга народу"]. Він сказав, що його слова були вирвані з контексту", – сказав міністр.

поЗа словами Оржеля, поділ Мінекоенерго знову закладе конфлікт на рівні Кабінету міністрів між Міністерством енергетики та Міністерством екології". "Наскільки мені відомо, таких планів немає", – додав він.

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