Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

22
Ср., січ.
26 Нові матеріали

В уряді заперечують розподіл Мінекоенерго на два міністерства

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів не планує розділяти Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два міністерства.

Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель, передає БІЗНЕС із посиланням на LIGA.net.

"Ні президент, ні прем'єр не говорили про поділ міністерства. У мене була розмова з главою фракції [Давидом Арахамією, главою фракції "Слуга народу"]. Він сказав, що його слова були вирвані з контексту", – сказав міністр.

поЗа словами Оржеля, поділ Мінекоенерго знову закладе конфлікт на рівні Кабінету міністрів між Міністерством енергетики та Міністерством екології". "Наскільки мені відомо, таких планів немає", – додав він.

Нагадаємо:

  • На початку своєї каденції чинний Кабмін вирішив об`єднати низку міністерств, зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства для пришвидшення реалізації ключових реформ.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував переглянути рішення щодо об’єднання низки міністерств. На його думку, рішення про об’єднання міністерств було правильним, проте його час переглянути.
Олексій Оржель Мінекоенерго об`єднання міністерств