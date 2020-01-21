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Ср., січ.
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Дві "зірки" і російські "сантехніки": Як розпочався Давос 2020

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Вперше на Всесвітній економічний форум у Давос прибули президент США Дональд Трамп, а також відома шведська активістка Грета Тумберг.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив журналіст, політтехнолог Тарас Березовець, інформує БІЗНЕС.

"Його [Трампа] гелікоптер приземлився в умовах надвичайної безпеки. Не відповідаючи на жодні запитання репортерів, прямо по снігу в туфлях пішов до свого транспорту. Він має виступити сьогодні у закритій частині Давоса", — розповів Березовець.

За його словами, головною темою цьогорічного форуму стане глобальна зміна клімату. "Дві зірки — однією буде Трамп, іншою — активіста зі Швеції Грета Тумберг, яку дехто тут чекає навіть більше, ніж американського лідера", — сказав журналіст.

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У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

Крім того, він повідомив, що у Давосі вжито надзвичайних заходів безпеки. Зокрема, це пов`язано з тим, що напередодні там затримали двох російських шпигунів, які прикидалися сантехніками. Їх підозрюють у підготовці замаху на керівника фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

За даними місцевого видання Tages-Anzeiger, росіяни представили свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.

Сам бізнесмен згодом повідомив на своїй сторінці у Twitter, що дізнався про підготовку замаху на нього зі ЗМІ. "Швейцарські служби безпеки запобігли в Давосі імовірно спрямовану проти мене шпигунську операцію Росії", – написав він.

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Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. 

 

Дональд Трамп Давос 2020 російські сантехніки