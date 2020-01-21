Концесією Херсонського морпорту займеться грузинсько-швейцарська компанія

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на Latifundist.

Як сказав співзасновник компанії Risoil S.A. Шота Хаджішвілі, найближчим часом про перемогу буде оголошено офіційно, після чого в компанії поділяться деталями та планами концесії.

Основні напрямки діяльності Risoil S.A. – забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних масел; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Термінали Risoil працюють в порту Чорноморськ, здійснюючи перевалку зернових і масла. Також до активів компанії належить "Морський технічний центр", який спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

.Нагадаємо, Мінекономіки планує у 2020 році передати у концесію десяток об'єктів.