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Концесією Херсонського морпорту займеться грузинсько-швейцарська компанія

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Грузинсько-швейцарська компанія Risoil виграла конкурс на концесію Херсонського морпорту.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на Latifundist.

Як сказав співзасновник компанії Risoil S.A. Шота Хаджішвілі, найближчим часом про перемогу буде оголошено офіційно, після чого в компанії поділяться деталями та планами концесії.

Основні напрямки діяльності Risoil S.A. – забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних масел; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Термінали Risoil працюють в порту Чорноморськ, здійснюючи перевалку зернових і масла. Також до активів компанії належить "Морський технічний центр", який спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

.Нагадаємо, Мінекономіки планує у 2020 році передати у концесію десяток об'єктів.

Концесія Херсонський морпорт