У Давосі відкрився Український дім (ФОТО)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Фонд Віктора Пінчука, який разом із партнерами WNISEF, Horizon Capital та UVCA організовує роботу Українського дому.

Зазначається, що тематика Дому залишається незмінною — "Україна: Креативність. Інновації. Можливості". "Його мета — показати Україну яскравою й динамічною європейською країною. Це нагода для впливових мислителів, лідерів, підприємців та представників бізнесу зібратися разом, аби відкрити для себе Україну як один з найперспективніших ринків Європи", — зазначили у Фонді.

Протягом роботи Українського дому з 21 по 24 січня на гостей чекатимуть цікаві подіумні дискусії, вечірні прийоми та заходи культурної дипломатії за участі представників політики та бізнесу світового рівня.

Серед ключових подій ділового тижня буде проведення закритого засідання Національної інвестиційної ради на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, а також подіумні дискусії з Олегом Сенцовим, головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим; редакторкою Harvard Business Review Емі Бернштейн та іншими відомими спікерами.

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У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

"Від початку свого заснування цьогорічний Український Дім у Давосі є найбільшим. Ми збільшили нашу платформу в 10 разів – з невеликого об’єкту площею усього 30 кв. метрів три року тому до майже 300 кв. метрів спеціально відведеного простору у 2020 році", – повідомила партнер-засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна.

ФОТО: Ukraine House Davos/Facebook

Український Дім у Давосі розпочав роботу з дискусії на тему "Жінки-лідери: глобальний вплив". Також сьогодні відбудуться обговорення світових тенденцій, таких як: стратегічні економічні партнерства, інфраструктура, технології та інновації, освіта як ключ до трансформації суспільства.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.

Довідка: Всесвітній економічний форум — це швейцарська неурядова організація, яка щорічно проводить зустрічі в Давосі. Перша така зустріч відбулася в 1971 році. Цього року вона триватиме з 21 по 24 січня. Форум-2020 присвячений темам соціальної нерівності і зміні клімату.