Відкриття ринку землі кардинально не вплине на агробізнес – власник МХП

Відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні кардинально не змінить агробізнес і незначно вплине на ринок загалом.
Так вважає засновник і голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На його думку, земельна реформа не сильно вплине на ринок загалом, оскільки не більше 10-15% людей продаватимуть свою землю.
"Я був здивований, побачивши, як всередині країни чинили опір відкриттю ринку сільськогосподарських земель. Я гадаю, що ті, хто виступає проти цього, грають на страхах людей. Для мене відкриття ринку сільгоспземель кардинально не змінить агробізнес", – сказав Косюк.
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Він наголосив, що останнім часом існує багато піару навколо земельного питання.
"Для нашого бізнесу не має значення, чи належить земля, яку ми використовуємо для виробництва птиці, дрібним землевласникам чи великим. Було багато розмов і політики, і піару від політиків та землевласників, але для нас це не ключове питання", – зазначив голова правління МХП.
Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.
- Світовий банк підтримав відкриття ринку землі в Україні. Там переконані, що земельна реформа може прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік.