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Відкриття ринку землі кардинально не вплине на агробізнес – власник МХП

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Відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні кардинально не змінить агробізнес і незначно вплине на ринок загалом.

Так вважає засновник і голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, земельна реформа не сильно вплине на ринок загалом, оскільки не більше 10-15% людей продаватимуть свою землю. 

"Я був здивований, побачивши, як всередині країни чинили опір відкриттю ринку сільськогосподарських земель. Я гадаю, що ті, хто виступає проти цього, грають на страхах людей. Для мене відкриття ринку сільгоспземель кардинально не змінить агробізнес", – сказав Косюк.

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Він наголосив, що останнім часом існує багато піару навколо земельного питання.

"Для нашого бізнесу не має значення, чи належить земля, яку ми використовуємо для виробництва птиці, дрібним землевласникам чи великим. Було багато розмов і політики, і піару від політиків та землевласників, але для нас це не ключове питання", – зазначив голова правління МХП.

Нагадаємо:

 

ринок землі Юрій Косюк власник МХП