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Інвентаризація "Укрспирту": 20 заводів не можуть виробляти спирт

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Із 35 заводів, які входять до складу концерну "Укрспирт", 20 підприємств не можуть виробляти спирт з технічних причин.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час наради з керівниками спиртових заводів, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з Мінекономрозвитку заходів для завершення інвентаризації.

"Наразі керівники звітували про підготовку документації, необхідної для передачі від органу управління до Фонду держмайна. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів і завершити інвентаризацію", – зазначив Висоцький.

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За підсумками наради визначено, що з 35 підприємств концерну 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення.

Також встановлено, що 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця, 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані і не здатні здійснювати виробничу діяльність, ще 16 вимагають істотної модернізації.

Нагадаємо:

 

Укрспирт приватизація