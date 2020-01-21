Інвентаризація "Укрспирту": 20 заводів не можуть виробляти спирт

Із 35 заводів, які входять до складу концерну "Укрспирт", 20 підприємств не можуть виробляти спирт з технічних причин.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час наради з керівниками спиртових заводів, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.
Зазначається, що 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з Мінекономрозвитку заходів для завершення інвентаризації.
"Наразі керівники звітували про підготовку документації, необхідної для передачі від органу управління до Фонду держмайна. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів і завершити інвентаризацію", – зазначив Висоцький.
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За підсумками наради визначено, що з 35 підприємств концерну 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення.
Також встановлено, що 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця, 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані і не здатні здійснювати виробничу діяльність, ще 16 вимагають істотної модернізації.
Нагадаємо:
- 10 жовтня 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію.
- 22 жовтня в Мінекономіки анонсували проведення незалежного аудиту всіх спиртових заводів.
- 23 жовтня Кабінет міністрів звільнив очільників Держпродспоживслужби, "Аграрного фонду" та "Укрспирту".
- 25 жовтня Милованов доручив провести аудит "Укрспирту" та "Аграрного фонду".
- Наприкінці листопада Мінекономіки звільнило керівників п`яти заводів "Укрспирту".
- 1 листопада Мінекономіки оголосило конкурс на посаду керівника "Укрспирту".
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Аудит "Укрспирту" виявив незадовільний стан майже чверті заводів концерну.