"Маски-шоу стоп-3": У Раді пропонують захистити IT-бізнес від незаконних обшуків

До Верховної Ради внесли законопроєкт №2740 , відомий як "Маски-шоу стоп-3", який розроблявся за участі експертів Верховного суду, представників IT-індустрії та науковців.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на асоціацію IT Ukraine.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України з метою захисту ІТ-бізнесу від зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема, необґрунтованих обшуків, вилучення серверів та іншої техніки, що належить підприємцям.

"За роки незалежності не винесено жодного судового вироку щодо IT-компаній! Просто склалася корупційна схема: вилучення техніки і "торги" за її повернення", — зазначає віцепрезидент з правових питань IT Ukraine Дмитро Овчаренко.

Він наголосив, що "перше, що бачить іноземний інвестор, коли приймає рішення щодо України, — це інформація на Bloomberg про обшук у публічній IT-компанії, причиною якого була далеко не "боротьба з тероризмом", тоді як "інформацію можна було просто запитати, а не приходити із 30 озброєними людьми".

Законопроєкт передбачає:

- можливість притягнення до кримінальної відповідальності слідчих і прокурорів за умисні порушення порядку проведення обшуків;

- запровадження заборони вилучати сервери та інші носії електронної інформації, окрім випадків, коли безпосередньо вони є речовими доказами у кримінальному провадженні;

- доступ правоохоронних органів до необхідної електронної інформації забезпечуватиметься через її копіювання, без вилучення самого носія (пристрою, де вона зберігається). При цьому результати копіювання інформації чітко фіксуватимуться у відповідному протоколі.

Нагадаємо, попередній законопроєкт №8490 під умовною назвою "Маски-шоу стоп 2" був підписаний тодішнім президентом 31 жовтня 2019 року. Він передбачає персональну відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця за неправомірне переслідування бізнесу.