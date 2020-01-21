"Укрзалізниця" підписала меморандум із китайським виробником локомотивів

Китайська залізнична компанія China Railway Construction Corp підписала меморандум з "Укрзалізницею", який передбачає спільну роботу для пожвавлення перевезень вантажів з Китаю до Європи через Україну.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "УЗ".

У церемонії підписання документу взяли участь міністр інфраструктури України Владислав Криклій, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов,член правління УЗ Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

Метою меморандуму є співпраця щодо розвитку залізничної інфраструктури України і розвиток залізничних перевезень між країнами.Сторони планують обмінюватися досвідом і проводити спільні заходи для розвитку залізничного сполучення Китай-Україна і пошуку інвесторів.

"На початку цього року нашою територією пройшов перший контейнерний поїзд Китай — Польща, до цього вже були поїзди до Словаччини, Угорщини та Німеччини. Разом із CRCC ми плануємо визначити можливі інфраструктурні вузькі міста, які є на маршруті Китай — ЄС та розробити план заходів для їх усунення. Це дозволить зробити згаданий маршрут більш швидким та привабливим для клієнтів", — зазначив Євген Кравцов.

Криклій зазначив, що підписання меморандуму є важливим етапом співпраці для розвитку залізничного сполучення в напрямку Україна–КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України в сполученні ЄС–Китай.

Також міністр інфраструктури поінформував, що CRCC вирішила відкрити своє представництво в Україні.

Нагадаємо, із Китаю до ЄС пройшов перший контейнерний поїзд через Україну.