У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ВЕФ, цього року в списку учасників 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.

Серед політичних лідерів і глав держав у заході візьмуть участь президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, принц Уельський, президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, президент Польської Республіки Анджей Дуда.

Також на форум 22 січня вирушить президент України Володимир Зеленський, який того ж дня о 16:00 виступить зі спеціальним зверненням. Окрім того, український лідер запланував низку зустрічей з лідерами інших держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Також від України до швейцарського гірськолижного курорту їдуть прем’єрміністр Олексій Гончарук, голова Фонду держмайна і співголова "Центру протидії корупції" та народні депутати.

Із всесвітньо відомих бізнесменів, мільярдерів у Давос прибудуть Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.

Відзначимо, що Всесвітній економічний форум — це швейцарська неурядова організація, яка щорічно проводить зустрічі в Давосі. Перша така зустріч відбулася в 1971 році. Цього року вона триватиме з 21 по 24 січня. Форум-2020 присвячений темам соціальної нерівності і зміні клімату.

У Давосі відкрився Український дім (ФОТО)

У швейцарському Давосі 20 січня відбулося відкриття Українського дому.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Фонд Віктора Пінчука, який разом із партнерами WNISEF, Horizon Capital та UVCA організовує роботу Українського дому.

Зазначається, що тематика Дому залишається незмінною — "Україна: Креативність. Інновації. Можливості". "Його мета — показати Україну яскравою й динамічною європейською країною. Це нагода для впливових мислителів, лідерів, підприємців та представників бізнесу зібратися разом, аби відкрити для себе Україну як один з найперспективніших ринків Європи", — зазначили у Фонді.

Протягом роботи Українського дому з 21 по 24 січня на гостей чекатимуть цікаві подіумні дискусії, вечірні прийоми та заходи культурної дипломатії за участі представників політики та бізнесу світового рівня.

Серед ключових подій ділового тижня буде проведення закритого засідання Національної інвестиційної ради на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, а також подіумні дискусії з Олегом Сенцовим, головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим; редакторкою Harvard Business Review Емі Бернштейн та іншими відомими спікерами.

"Від початку свого заснування цьогорічний Український Дім у Давосі є найбільшим. Ми збільшили нашу платформу в 10 разів – з невеликого об’єкту площею усього 30 кв. метрів три року тому до майже 300 кв. метрів спеціально відведеного простору у 2020 році", – повідомила партнер-засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна.

Український Дім у Давосі розпочав роботу з дискусії на тему "Жінки-лідери: глобальний вплив". Також сьогодні відбудуться обговорення світових тенденцій, таких як: стратегічні економічні партнерства, інфраструктура, технології та інновації, освіта як ключ до трансформації суспільства.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь 3000 осіб з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів.

CEO Club Ukraine проведе у Давосі фахову панель про глобальні виклики для світу

У Швейцарії стартує одна з найбільш знакових подій у світі бізнесу, політики та економіки — Всесвітній економічний форум. 21 – 24 січня у Давосі зберуться перші особи більшості країн, інвестори, бізнесмени, топ-менеджери.

Клаус Шваб (Klaus Schwab), засновник і президент Форуму, бачить його як "платформу для спільної роботи суспільства та бізнесу". У час численних криз, конфліктів і економічних проблем важливо відновити віру в стабільний світовий порядок. Шваб сподівається, що зустрічі в Давосі цьому сприятимуть.

Цього року світова і бізнесова еліта світу думатимуть і над проблемами глобалізації. Вперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Йдеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Клаус Шваб переконаний, бізнесу необхідно думати не тільки про отримання максимального прибутку, а й робити внесок у створення більш цілісного та сталого світу.

Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей — президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, італійський прем'єр Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц. Україну представить президент Володимир Зеленський.

Про глобальні виклики, які формують наше майбутнє та разом з тим, можливості, які пропонує Україна, говоритимуть цього року і в Українському домі, який працюватиме в рамках Всесвітнього економічного форуму Давосі.

Український Дім – це центр спілкування та гостинності з низкою глобальних панелей, презентацій. Загальна цьогорічна тема – "Україна: творчість, інновації, можливості".

Вирушає на Всесвітній економічний форум і команда CEO Club Ukraine у складі 39 учасників. Цього року в Давосі відбудеться перша ініційована та організована членами CEO Club панельна дискусія "Ukraine in Europe: strategic economic partnership, now more than ever".

Модеруватиме її засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

За його словами, основна ідея панелі – сформувати певний концепт країни, розповісти, що Україна може дати світові. Показати роль і цінність, яку Україна може запропонувати на глобальній арені в економічному і геополітичному розрізі.

Про новий етап стратегічного економічного партнерства та ціннісні можливості, котрі пропонує Україна сьогодні, будуть говорити учасники панельної дискусії:

– Андрій Горохов — генеральний директор UMG Investments та член CEO Club.

– Олена Кошарна — засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital.

– Юлія Ковалів — заступник керівника Офісу Президента України.

– Ярослав Пригара — головний виконавчий директор компанії Sherp.

– Jean-Christophe Laloux — генеральний директор та Head of Operations European Investment Bank.

Зеленський і Трамп збираються на форум у Давос

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський планують взяти участь у міжнародному економічному форумі у швейцарському Давосі.

Про це свідчить список зареєстрованих від України учасників, який оприлюднила у Facebook виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк, інформує БІЗНЕС.

Також від України зареєстровані Віктор Пінчук, Вадим Новинський, представник ДТЕК Максим Тимченко, міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про прибуття на форум Трампа повідомила речниця Білого дому Стефані Грішем. За її словами, цей візит за межі США стане першим для Трампа після оголошення йому імпічменту та після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Від Росії зареєстровані 66 осіб, серед яких скандальний олігарх Олег Дерипаска.