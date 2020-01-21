На ексглаву "Укрбуду" знову наділи електронний браслет

Правоохоронці знову наділи електронний браслет стеження на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, який який фігурує в ряді кримінальних справ і вчора намагався залишити Україну.

Про це заявив адвокат Олександр Лисак, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Українську правду.

"Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт. У рішенні [про заборону залишати межі країни –.ред.] немає підстави", – сказав він.

Також Микита зобов'язали здати закордонний паспорт.

За словами Лисака, йому нині не відомі причини дій прикордонників, оскільки Микитась має "рішення про надання дозволу на виїзд". У зв’язку з цим він готує запит до Держприкордонслужби.

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