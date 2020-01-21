На ексглаву "Укрбуду" знову наділи електронний браслет

Правоохоронці знову наділи електронний браслет стеження на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, який який фігурує в ряді кримінальних справ і вчора намагався залишити Україну.
Про це заявив адвокат Олександр Лисак, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Українську правду.
"Браслет знову наділи. Їдемо здавати закордонний паспорт. У рішенні [про заборону залишати межі країни –.ред.] немає підстави", – сказав він.
Також Микита зобов'язали здати закордонний паспорт.
За словами Лисака, йому нині не відомі причини дій прикордонників, оскільки Микитась має "рішення про надання дозволу на виїзд". У зв’язку з цим він готує запит до Держприкордонслужби.
Нагадаємо:
- 6 липня 2019 року правоохоронці отримали заяву, що тодішній президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, нібито використавши підставних осіб і підробивши документи на отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн грн.
- 19 вересня 2019 року гендиректор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 4 жовтня Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
- 5 грудня екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 11 грудня слідчі ДБР та Генпрокуратури провели обшуки за місцем реєстрації та проживання Микитася та арештували його автопарк.
- 24 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив Максиму Микитасю запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.
- 20 січня прикордонники зняли з літака екснардепа, колишнього президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася при спробі залишити Україну.