В е-кабінеті забудовника можна поскаржитись на корупцію

Міністерство цифрової трансформації України відкрило в "Електронному кабінеті забудовника" можливість поскаржитися на корупцію.
Про це відомство повідомило у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Відтепер це можна зробити через чат-бот (телеграм чи віджет), який знаходиться на сайті Електронного кабінету забудовника", – повідомили у Мінцифри.
У віконці онлайн-консультанта треба натиснути кнопку "Повідомити про корупцію" та можна відправити скаргу.
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Нагадаємо:
- У вересні 2019 року в рамках ініціативи "Держава в смартфоні" команда президента анонсувала презентацію онлайн-кабінету для забудовників.
- 13 грудня Кабінет міністрів України презентував послугу електронний кабінет забудовника (e-dabi.gov.ua).