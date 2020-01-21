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В е-кабінеті забудовника можна поскаржитись на корупцію

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Міністерство цифрової трансформації України відкрило в "Електронному кабінеті забудовника" можливість поскаржитися на корупцію.

Про це відомство повідомило у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Відтепер це можна зробити через чат-бот (телеграм чи віджет), який знаходиться на сайті Електронного кабінету забудовника", – повідомили у Мінцифри.

У віконці онлайн-консультанта треба натиснути кнопку "Повідомити про корупцію" та можна відправити скаргу.

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