Статки мільярдерів перевищують доходи 60% населення Землі

Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam, передає БІЗНЕС.

"Статки 2153 мільярдерів перебільшують сукупність статків 4,6 мільярда людей, які становлять 60% людей на планеті", – йдеться у пресрелізі.

У доповіді з посиланням на Credit Suisse Research Institute відзначається, що 1% найбагатших у світі людей володіє статком, більш ніж удвічі перевищує статок 6,9 млрд людей.

В Oxfam додали, що, наприклад, статки 22 найзаможніших людей у світі перебільшують сукупність статків усіх жінок в Африці.

В організації також переконані, що якби один відсоток найбагатших мешканців планети сплачував лише б 0,5 відсотка додаткового податку на багатство протягом наступних десяти років, то це дозволило б створити 117 мільйонів робочих місць у галузях, зокрема, догляду за дітьми, людьми похилого віку, освіти та охорони здоров'я.

Головний виконавчий директор Oxfam India Амітабх Бехар закликав владу всіх країн вживати активні дії, щоб покласти край високому рівню нерівності між бідними і багатими.

Нагадаємо, глава Louis Vuitton посунув Безоса у рейтингу найбагатших людей світу.