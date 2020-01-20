Україна просіла в рейтингу інноваційних економік світу – Bloomberg

У рейтингу інноваційних економік-2020 Україна втратила три позиції і посіла 56 місце.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на рейтинг Bloomberg.

Вперше за шість років Німеччина посунула Південну Корею та очолила рейтинг, набравши 88,21 бала. Другу та третю позиції зайняли Південна Корея та Сінгапур відповідно.

До п’ятірки найпрогресивніших економік увійшли Швейцарія та Швеція. Росія у цьогорічному рейтингу посіла 26 місце, піднявшись на одну позицію, а Польща — 26, втративши три позиції.

Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках.

Зазначається, що даний індекс враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні.

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