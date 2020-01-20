Зеленський назвав пріоритетні сектори для американських інвестицій

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу та нафти в Україні інвесторам зі США.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю Newsweek, інформує БІЗНЕС.

Також, за його словами, ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

"Це момент для інвестицій, тому що низькі ціни на ринках і в приватизованих секторах, і ми будемо видавати ліцензії на роботу в багатьох секторах. Ми бачимо більше перспектив для інвестицій у нашу видобуток нафти і газу, а також у нерухомість", — заявив Зеленський.

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Він також зазначив, що сьогодні Україна і США співпрацюють в космічній сфері та атомній енергетиці.

Крім того, президент вважає, що для перемоги в боротьбі з корупцією Україна повинна здійснити діджіталізацію. "У цьому у нас є зв'язок (зі США), тому що в Україні багато блискучих айтішників, а США — це світовий IT-центр. Зараз українці прагнуть працювати в американських технологічних компаніях, але ми хотіли б бачити більше українських компаній, щоб ми могли розробляти продукти тут і продавати їх світу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у липні 2019 року представники американського бізнесу серед головних проблем роботи в Україні назвали обшуки в ІТ-компаніях та оподаткування в ІТ-галузі.