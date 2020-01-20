Названо топ-3 регіони України з найдорожчою землею

Про це свідчать дані Довідника показників нормативної грошової оцінки (НГО) сільськогосподарських угідь в Україні на 1 січня 2020 року, інформує БІЗНЕС.

Так, найдорожча земля у Черкаській, Чернівецькій і Харківській областях, а найдешевша – у Житомирській, Львівській і Рівненській областях.

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Відзначається, що нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Нагадаємо: