Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

21
Вт., січ.
16 Нові матеріали

Названо топ-3 регіони України з найдорожчою землею

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Найвищі показники нормативної грошової оцінки площі ріллі (НГО) зафіксовані у трьох регіонах України.

Про це свідчать дані Довідника показників нормативної грошової оцінки (НГО) сільськогосподарських угідь в Україні на 1 січня 2020 року, інформує БІЗНЕС.

Так, найдорожча земля у Черкаській, Чернівецькій і Харківській областях, а найдешевша – у Житомирській, Львівській і Рівненській областях.

Читайте також:

Земля у користування

Чому аграрії не вірять у пріоритетне право викупу землі?

Відзначається, що нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Нагадаємо:

 

ринок землі продаж землі вартість землі