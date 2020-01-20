Американська торгова палата закликає Україну переглянути податкові поправки

Американська торгова палата в Україні (American Chаmber of Commerce) закликала українську владу почати обговорення з бізнес-спільнотою податкової реформи і переглянути деякі положення закону з поправками до Податкового кодексу (законопроєкт №1210).

Про це йдеться в заяві Американської торгової палати в Україні, інформує БІЗНЕС.

"Компанії-члени палати готові продовжувати надавати свою експертизу для обговорень податкової реформи, щоб зробити податкове законодавство України прозорим, передбачуваним і ефективним", — зазначено в заяві.

На думку експертів, ухвалений законопроєкт містить як позитивні, так і негативні для бізнесу зміни.

Серед положень, які призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків, погіршення інвестпривабливості країни і негативно вплинуть на розвиток економіки, в ACC назвали:

— відсутність чіткого алгоритму визначення розумної економічної причини (ділової мети);

— прирівнювання ставок податку на тютюновмісні продукти для нагрівання до ставок на сигарети;

— збільшення штрафів за несвоєчасну сплату узгодженого фінансового зобов’язання;

— прирівнювання низки операцій до фактичної виплати дивідендів з нарахуванням і сплатою авансових внесків.

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Серед позитивних змін експерти відзначили:

— скорочення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію і нереєстрацію податкових накладних, які не надаються покупцеві;

— відновлення відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку.

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