Американська торгова палата закликає Україну переглянути податкові поправки

Американська торгова палата в Україні (American Chаmber of Commerce) закликала українську владу почати обговорення з бізнес-спільнотою податкової реформи і переглянути деякі положення закону з поправками до Податкового кодексу (законопроєкт №1210).
Про це йдеться в заяві Американської торгової палати в Україні, інформує БІЗНЕС.
"Компанії-члени палати готові продовжувати надавати свою експертизу для обговорень податкової реформи, щоб зробити податкове законодавство України прозорим, передбачуваним і ефективним", — зазначено в заяві.
На думку експертів, ухвалений законопроєкт містить як позитивні, так і негативні для бізнесу зміни.
Серед положень, які призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків, погіршення інвестпривабливості країни і негативно вплинуть на розвиток економіки, в ACC назвали:
— відсутність чіткого алгоритму визначення розумної економічної причини (ділової мети);
— прирівнювання ставок податку на тютюновмісні продукти для нагрівання до ставок на сигарети;
— збільшення штрафів за несвоєчасну сплату узгодженого фінансового зобов’язання;
— прирівнювання низки операцій до фактичної виплати дивідендів з нарахуванням і сплатою авансових внесків.
Читайте також: Спрощення або "податковий терор": Як бізнес оцінює законопроєкт №1210
Серед позитивних змін експерти відзначили:
— скорочення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію і нереєстрацію податкових накладних, які не надаються покупцеві;
— відновлення відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
- Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210, загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
- У листопаді 2019 року проти законопроєкту №1210 виступили практично всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України.
- 18 грудня бізнес-спільнота закликала парламент розпочати детальне обговорення законопроєкту №1210.
- 15 січня 2020 року спільнота Бізнес 100 закликала Раду доопрацювати законопроєкт про "податковий терор"
- 16 січня Рада таки схвалила скандальний законопроєкт №1210.