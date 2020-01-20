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В Україну не пускатимуть авто з придністровськими номерами

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Україна планує з 1 квітня 2020 року заборонити в'їзд на територію країни автомобілів з придністровськими номерами.

Про це заявив прем'єрміністр Молдови Іон Кіку, інформує БІЗНЕС з посиланням на NewsMaker.

За його словами, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони з боку України.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не будуть впускати автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не будуть пускати", — заявив Кіку.

У посольстві України в Молдові зазначили, що поки це питання обговорюється на рівні уряду України. 

Нагадаємо, Молдова ввела тимчасові обмеження для проїзду придністровських автомобілів через молдавсько-український кордон. Термін тестового режиму завершився 20 січня 2020 року. У відповідь на це невизнане Придністров’я оголосило про намір з 24 січня заборонити автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії з молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону.

Молдова авто з придністроськими номерами