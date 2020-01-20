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Банки розкриватимуть повну вартість споживчих кредитів

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Національний банк України (НБУ) змінює підхід, за яким банки розраховуватимуть вартість споживчого кредиту.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.

"Мета цієї норми – розкривати інформацію про повну вартість споживчих кредитів, аби споживачі фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування таких кредитів", – пояснює регулятор.

Це зроблено у зв’язку з введенням у дію 19 січня 2020 року нових вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

Нагадаємо:

Нацбанк споживчі кредити