Прогноз МВФ: світовій економіці загрожує велика депресія

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на The Guardian.

Згідно з новим дослідженням МВФ, зараз у світі спостерігається тренд, подібний до ситуації 1920-х років, які закінчилися крахом ринків у 1929 році.

Також вона звернула увагу, що за останні 20 років нерівності між країнами стало менше, проте розрив між громадянами всередині однієї країни став набагато помітніше.

"У Великій Британії, наприклад, 10% найбільш забезпечених громадян мають стільки ж багатства, скільки 50% найбідніших. Ця ситуація спостерігається практично в кожній країні Організації економічного співробітництва і розвитку, де розрив між найбагатшими і найбіднішими верствами досяг або близький до рекордного", — сказала вона.

Георгієва додала, що цей тренд нагадує те, що відбувалося на початку XX століття, коли технології і укрупнення підприємств привели до процвітання, до епохи "ревучих 20-х", а в підсумку до фінансової кризи.

Також директор-розпорядник МВФ відзначила, що надмірне зростання нерівності грає на руку популістам, що загрожує політичними переворотами.

Вона також заявила, що кліматичні проблеми і торговий протекціонізм означають ще більшу фінансову волатильність і соціальну нестабільність у майбутньому.

Нагадаємо, зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття у результаті тривалих торговельних суперечок.