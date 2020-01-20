У команді БІЗНЕС 100 глава компанії UFC Олег Лущик

UFC вже 24 роки займається виробництвом рибної продукції і є потужним оператором світового рибного ринку.

Компанія імпортує продукцію з 40 країн світу, а експорт охоплює десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. Компанія поставляє свою продукцію на ринки США, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Естонії, Азербайджану, Сінгапуру, Японії, В'єтнаму.

На думку Олега Лущика, запорука успіху Universal Fish Company не тільки в якісній продукції, а й у новому способі праці, мислення та життя.

"Cинергія професіоналізму, інновацій та найкращих морепродуктів — це запорука якості нашої продукції. Світ надзвичайно турбулентний, це змушує нас рухатися з максимальною швидкістю, робити все можливе, щоб досягати своїх цілей, незважаючи ні на що, втілювати свої мрії. Ми ставимо перед собою нові цілі, нові завдання та відкриваємо нові горизонти розвитку", — каже бізнесмен.

Крім того, одним з основних принципів UFC є підтримка і розвиток дитячих спортивних клубів. Тому сьогодні компанія є партнером футбольного клубу "Мрія UFC" та спортивного клубу карате NORVEN, який входить до cкладу топових клубів карате України.

Починаючи з п'ятирічного віку, компанія UFC бере на себе відповідальність за дітей та ставить перед собою завдання — виростити здорове, сильне, успішне і цілеспрямоване покоління.

"UFC – соціально відповідальний бізнес. Вважаємо важливим та необхідним брати участь у розвитку українського спорту, суспільства та держави. Це наш свідомий вибір. Ми хочемо змінювати та змінюємо світ навколо нас", — наголошує CEO компанії.

Нагадаємо, нещодавно до спільноти БІЗНЕС 100 долучилися генеральний директор виробничо-комерційної компанії "Велта" Андрій Бродський, президент холдингової компанії "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк, власник групи компаній BastionGroup Руслан Брицький та СEO компанїї KIDDISVIT Павло Овчиннiков.

Довідка:

Universal Fish Company є найбільшим оператором на рибному ринку України, надає широкий спектр послуг: імпорт, переробка, реалізація рибної продукції на внутрішньому ринку та експортні поставки готової рибної продукції за межі України.

В активі компанії два найсучасніших виробництва, що відповідають світовим стандартам, а також декілька власних торгових марок. Один із найвідоміших брендів UFC – ТМ NORVEN.

На сьогоднішній день компанія – це більше тисячі співробітників, 10 тисяч клієнтів щодня, мільйони людей, що стали прихильниками нашої продукції на 5 континентах у 19 країнах світу.

БІЗНЕС 100 – спільнота відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. На сьогоднішній день учасниками спільноти є вже 78 бізнесменів.

На базі цієї платформи вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни. Також БІЗНЕС 100 є ініціатором розробки загальнонаціонального проєкту — Репутаційної стратегії України.