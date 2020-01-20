Amazon розробляє спосіб оплати долонею

Компанія Amazon працює над створенням терміналів, які дозволять оплачувати покупки в магазинах за допомогою помаху руки.

Про пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, повідомляє БІЗНЕС.

Технологія дозволить прив'язати дані банківських карт клієнта до їхніх долонь, щоб користувачі могли оплачувати покупки на касі без допомоги фізичних карт або телефонів.

Пристрій буде працювати як сканер, що здатний впізнати людину за індивідуальними особливостями долоні: лініями, складками та венами. Вся біометрична інформація буде зберігатися у хмарі Amazon.

Ймовірно, що платежі долонею будуть безконтактними: користувачеві не потрібно буде прикладати руку, як це робиться у пристроях з Touch-ID, а достатньо буде провести долонею над сканером. Відбиток долоні буде зчитуватися за допомогою комп’ютерного зору та спеціальних датчиків.

За даними видання, технологію планують тестувати в кав'ярнях і закладах фаст-фуду, які недавно почали співпрацювати з Visa. Також Amazon веде переговори з платіжною системою Mastercard. Крім того, у співпраці з Amazon зацікавлені банки-емітенти карт JP Morgan, Wells Fargo і Synchrony Financial.

Нагадаємо, у вересні 2019 року "ПриватБанк" за підтримки Visa запустив в Україні технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок.