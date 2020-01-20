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Ексглава "Укрбуду" намагався вилетіти до Лондона

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Прикордонники зняли з літака екснардепа, колишнього президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася при спробі залишити Україну.

Про це повідомив член наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

"При спробі вильоту з України знятий з рейсу народний депутат 8 скликання Микитась Максим", — написав Лещенко.

У правоохоронних органах підтвердили цю інформацію. За дамими джерел "Української правди", дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Максим Грищук, але згодом скасував його.

Зазначається, що Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в Лондон.

За даними Держприкордонслужби, інцидент стався в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо: 

Укрбуд Затримання Максима Микитася