Ексглава "Укрбуду" намагався вилетіти до Лондона

Прикордонники зняли з літака екснардепа, колишнього президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася при спробі залишити Україну.
Про це повідомив член наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
"При спробі вильоту з України знятий з рейсу народний депутат 8 скликання Микитась Максим", — написав Лещенко.
У правоохоронних органах підтвердили цю інформацію. За дамими джерел "Української правди", дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Максим Грищук, але згодом скасував його.
Зазначається, що Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в Лондон.
За даними Держприкордонслужби, інцидент стався в аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо:
- 6 липня 2019 року правоохоронці отримали заяву, що тодішній президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, нібито використавши підставних осіб і підробивши документи на отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн грн.
- 19 вересня 2019 року гендиректор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 4 жовтня Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
- 5 грудня екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 11 грудня слідчі ДБР та Генпрокуратури провели обшуки за місцем реєстрації та проживання Микитася та арештували його автопарк.
- 24 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив Максиму Микитасю запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.