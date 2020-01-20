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Tesla придбала землю для будівництва заводу в Берліні

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Керівництво американського автоконцерну Tesla підписало договір з федеральною землею Бранденбург (Німеччина) про покупку близько 300 га землі для будівництва фабрики з виробництва електромобілів.

Про це повідомив офіційний представник уряду федеральної землі Бранденрбург Флоріан Енгельс (Florian Engels), інформує БІЗНЕС із посиланням на DW.

Вартість земельної ділянки становить 41 млн євро. Очікується, що з літа 2021 року новий завод Tesla, який розташується в муніципалітеті Грюнгайде, щорічно випускатиме 150 тис. електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. автомобілів в рік. 

Зазначається, що американська компанія отримала дозвіл, незважаючи на протести місцевих мешканців, які 18 січня влаштували акцію протесту проти "будівництва автомобільної фабрики в лісі", що розташується у водоохоронній зоні.

Паралельно проходила демонстрація на підтримку заводу Tesla, в якій взяли участь, за різними підрахунками, від 30 до 50 людей.

Нагадаємо:

Завод Tesla в Берліні протести проти Tesla