Tesla придбала землю для будівництва заводу в Берліні

Керівництво американського автоконцерну Tesla підписало договір з федеральною землею Бранденбург (Німеччина) про покупку близько 300 га землі для будівництва фабрики з виробництва електромобілів.
Про це повідомив офіційний представник уряду федеральної землі Бранденрбург Флоріан Енгельс (Florian Engels), інформує БІЗНЕС із посиланням на DW.
Вартість земельної ділянки становить 41 млн євро. Очікується, що з літа 2021 року новий завод Tesla, який розташується в муніципалітеті Грюнгайде, щорічно випускатиме 150 тис. електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. автомобілів в рік.
Зазначається, що американська компанія отримала дозвіл, незважаючи на протести місцевих мешканців, які 18 січня влаштували акцію протесту проти "будівництва автомобільної фабрики в лісі", що розташується у водоохоронній зоні.
Паралельно проходила демонстрація на підтримку заводу Tesla, в якій взяли участь, за різними підрахунками, від 30 до 50 людей.
Нагадаємо:
- 12 листопада 2019 року засновник Tesla Ілон Маск повідомив про намір збудувати під Берліном свій перший європейський завод з виробництва електрокарів та акумуляторів до них. У цей завод компанія планує інвестувати 4 млрд євро.
- На початку січня 2020 року Ілон Маск відкрив новий завод Tesla у Шанхаї.