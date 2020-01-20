В Україні з'явиться держпідприємство "Укрвугілля"

При Міністерстві енергетики та захисту довкілля створюють нове держпідприємство — "Укрвугілля".

Про це йдеться в наказі голови міністерства Олексія Оржеля від 14 січня, інформує БІЗНЕС.

Основна ідея створення "Укрвугілля" — забезпечення належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля.

Відповідно до наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

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Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити "заходів щодо призначення керівника ДП "Укрвугілля".

Дані про "Укрвугілля" внесуть до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Нагадаємо, у 2019 році видобуток вугілля в Україні зменшився на 6%, до 31,21 млн тонн порівняно з попереднім роком.