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Уряд обіцяє бізнесу спростити взаємодію з військкоматами та податковою 

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В Кабінеті міністрів України планують зробити автоматичним збір документів для військкоматів для бізнесу.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес", — зазначив він.

Дубілет також уточнив, що для бізнесу планується спростити збір інформації і для податкової.

"Як відомо, зараз компанії подають по своїх співробітниках звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів по військовому квитку та вбити таким чином паперові документи", — додав міністр.

Нагадаємо, уряд хоче скасувати майже 40% форм статистичної звітності підприємств.

 

уряд Дмитро Дубілет військкомат