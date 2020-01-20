Глава Louis Vuitton посунув Безоса у рейтингу найбагатших людей світу

Засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем у рейтингу найбагатших людей світу президенту модного дому Louis Vuitton французу Бернару Арно.
Про це свідчить рейтинг мільярдерів журналу Forbes, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що 17 січня загальна вартість активів Безоса скоротилася на $760 млн і тепер склала $115,6 млрд. Водночас статки Арно зросли на $1,9 млрд до $116,5 млрд) внаслідок зростання вартості акцій LVMH на 0,7%, що забезпечило французу першу сходинку в рейтингу мільярдерів.
Нагадаємо:
- Forbes назвав мільярдерів-невдах 2019 року.
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Згідно з даними Bloomberg, у 2019 році найбагатші люди світу стали багатшими на $1,2 трильйона, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018-го. Найбільше торік розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом видання та одним із трьох на планеті зі статками у понад $100 млрд.