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Глава Louis Vuitton посунув Безоса у рейтингу найбагатших людей світу

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Засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем у рейтингу найбагатших людей світу президенту модного дому Louis Vuitton французу Бернару Арно.

Про це свідчить рейтинг мільярдерів журналу Forbes, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що 17 січня загальна вартість активів Безоса скоротилася на $760 млн і тепер склала $115,6 млрд. Водночас статки Арно зросли на $1,9 млрд до $116,5 млрд) внаслідок зростання вартості акцій LVMH на 0,7%, що забезпечило французу першу сходинку в рейтингу мільярдерів.

Нагадаємо:

 

Amazon Джефф Безос