Глава Louis Vuitton посунув Безоса у рейтингу найбагатших людей світу

Згідно з даними Bloomberg, у 2019 році найбагатші люди світу стали багатшими на $1,2 трильйона, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018-го. Найбільше торік розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом видання та одним із трьох на планеті зі статками у понад $100 млрд.