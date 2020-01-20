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Нацбанк послабив гривню

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Національний банк України 20 січня послабив офіційний курс гривні на 16 копійок — до 24,2527 грн за долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

При цьому ще 17 січня долар коштував 24,0923 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 20 січня встановлений на рівні 26,9363 грн проти 26,9003 грн у п'ятницю.

Нагадаємо:

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