Нацбанк послабив гривню

Національний банк України 20 січня послабив офіційний курс гривні на 16 копійок — до 24,2527 грн за долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

При цьому ще 17 січня долар коштував 24,0923 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 20 січня встановлений на рівні 26,9363 грн проти 26,9003 грн у п'ятницю.

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