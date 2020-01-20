Нацбанк послабив гривню

Національний банк України 20 січня послабив офіційний курс гривні на 16 копійок — до 24,2527 грн за долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.
При цьому ще 17 січня долар коштував 24,0923 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 20 січня встановлений на рівні 26,9363 грн проти 26,9003 грн у п'ятницю.
Нагадаємо:
- За даними Нацбанку, курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 грн до 23,68 грн.
- Бізнес очікує, що протягом 2020 року курс гривні буде коливатися на рівні 27,43 грн/$.